Главный нарколог Минздрава советует на праздниках меньше пить алкоголь и больше двигаться

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн призвал россиян в течение предстоящих новогодних праздников не злоупотреблять алкоголем, больше двигаться и получать новые впечатления.

"Вчера наш президент сказал, как нужно выпивать, вот будем следовать его советам. Причем и мы, доктора, и Минздрав, всегда говорим то же самое. Но если нам не верят, то может быть президенту больше доверия, чем Минздраву, и люди будут следовать этому совету - не злоупотреблять алкоголем. Больше движения, эти каникулы нам даны для экшна, для движения, для новых впечатлений", - сказал он во время прямого эфира в ТАСС, организованного в рамках нацпроекта "Демография" при поддержке АНО "Национальные приоритеты" и посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ.

Брюн признал, что несомненно население все же будет употреблять алкоголь на праздниках, поскольку не все умеют занять себя чем-то. "Поэтому движение, какие-то игры, семья требуют внимания. Я не знаю, будут ли открыты музеи, какие-то будут открыты наверняка, и можно туда сходить, посмотреть и наполнить свою душу", - заключил он.

Нарколог также добавил, что потребление алкогольных напитков и некоторых видов наркотических веществ стимулирует повышение аппетита, что в последствие может привести к набору лишнего веса.

"Сам по себе алкоголь, во-первых, стимулирует аппетит. Небольшие дозы алкоголя, если часто употребляются, то аппетит повышается, в том числе за счет того, что настроение растет. При чем это не только при [употреблении] алкоголя [происходит], но и при [употреблении] некоторых видов наркотиков <...>. Второе: алкоголь снижает уровень сахара в крови, а легкая гипогликемия приводит к обострению аппетита. То есть одно на другое наслаивается и человек все время хочет есть. Поэтому естественно, что он набирает вес", - сказал Брюн во время прямого эфира в ТАСС при поддержке АНО "Национальные приоритеты", посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ в рамках нацпроекта "Демография".

Нарколог отметил, что не стоит забывать о том, что сам по себе алкоголь тоже содержит калории. "А поскольку инсулин вырабатывается больше в связи с гипогликемией, то все, что съедено, хорошо и плотно усваивается, а голод остается", - заключил эксперт.