СПЧ предложил не указывать счет для сбора денег на митинги, где планируется до 500 человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил не распространять требование об указании счета для сбора средств на митинги, в которых планируется участие менее 500 человек. Об этом сообщил глава Совета Валерий Фадеев на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

"Наша поправка, что только для заметных митингов, в которых участвуют более 500 человек, потребуется такой счет и полный отчет о том, на что потрачены деньги", - сказал Фадеев.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект депутата Дмитрия Вяткина о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий, который предлагает определить порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях пожертвований. В частности, он обязывает организатора массовой акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства.