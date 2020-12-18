ПФР начал служебную проверку после жалобы Путину на хамство сотрудника фонда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовало служебную проверку после жалобы местного жителя на якобы нахамившего ему сотрудника ПФР. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин зачитал обращение Анатолия Терехова из Ленинградской области. Мужчина пожаловался на хамское отношение к нему со стороны местного чиновника.

"Идет служебная проверка. Руководитель [регионального отделения] находится в Волосово", - сказал собеседник агентства.

Путин в ходе пресс-конференции отметил, что обратится к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой связаться с обратившимся к президенту местным жителем и "навести порядок в своих рядах". В областном правительстве ТАСС ранее сообщили, что с жителем Волосовского района инвалидом Анатолием Тереховым оперативно связались представители власти региона, чтобы выяснить все детали инцидента и принять меры.

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила журналистам, что Дрозденко направит обращение в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонда с просьбой провести проверку поведения одного из сотрудников, к которому с вопросом о повышении пенсии обращался Терехов. Кроме того, как добавили в пресс-службе, Дрозденко взял на контроль предоставление новых протезов через Фонд социального страхования для Терехова и оборудование парковок для инвалидов волосовской администрацией.