{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ПФР начал служебную проверку после жалобы Путину на хамство сотрудника фонда

Ранее с жителем Волосовского района Анатолием Тереховым оперативно связались представители власти региона, чтобы выяснить все детали инцидента и принять меры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовало служебную проверку после жалобы местного жителя на якобы нахамившего ему сотрудника ПФР. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин зачитал обращение Анатолия Терехова из Ленинградской области. Мужчина пожаловался на хамское отношение к нему со стороны местного чиновника.

"Идет служебная проверка. Руководитель [регионального отделения] находится в Волосово", - сказал собеседник агентства.

Путин в ходе пресс-конференции отметил, что обратится к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой связаться с обратившимся к президенту местным жителем и "навести порядок в своих рядах". В областном правительстве ТАСС ранее сообщили, что с жителем Волосовского района инвалидом Анатолием Тереховым оперативно связались представители власти региона, чтобы выяснить все детали инцидента и принять меры.

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила журналистам, что Дрозденко направит обращение в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонда с просьбой провести проверку поведения одного из сотрудников, к которому с вопросом о повышении пенсии обращался Терехов. Кроме того, как добавили в пресс-службе, Дрозденко взял на контроль предоставление новых протезов через Фонд социального страхования для Терехова и оборудование парковок для инвалидов волосовской администрацией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Новая система обращения с ТКО
Новый комплекс по переработке отходов "Храброво" запустили в Можайске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на следующей неделе в Московской области закроют две последние свалки
Читать полностью