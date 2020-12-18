Песков заявил, что проблемы пандемии не уйдут с наступлением нового года

"Это большая утопия думать, что вот сейчас куранты пробью полночь, и этот год уйдет, мы с себя стряхнем всю эту пыль и заживем как раньше. Нет, этого не будет", - сказал представитель Кремля в интервью радиостанции "Комсомольская правда". "Нам надо чувство мобилизованности в себе сохранять, и каждый должен заботиться о себе, о своих ближних. И тогда мы будем заботиться и о своей стране", - уверен Песков.

Говоря о самых ярких для себя событиях уходящего 2020 года, пресс-секретарь президента отметил, что год выдался "очень тяжелым для страны, для всего мира, для каждого гражданина и для каждой семьи в отдельности". "В этом году мы все вышли из зоны комфорта и в плане образования, я имею в виду дистанционку, и в плане наших родных, стариков, я имею в виду режим изоляции, и в плане бытовых деталей, я имею в виду, когда мы в Москве столкнулись с необходимостью регистрации каждой поездки. Конечно, это все определенный вызов, с которым мы все столкнулись", - перечислил Песков. Он рассказал, что члены его семьи и он сам переболели коронавирусом, что также запомнится надолго.

"Но в то же время в какие-то периоды было больше общения с семьей, и это очень здорово. Во многом, хоть и частично, удалось компенсировать какие-то недели и месяцы, когда видели друг друга буквально по несколько минут. Удалось и с детьми поговорить побольше о жизни, узнать их мировоззрение, чем они живут", - рассказал пресс-секретарь главы государства. Он признался, что "удалось почитать побольше книг, посмотреть побольше интересных фильмов". "Нет худа без добра, но, конечно, лучше, чтобы такого "добра" было поменьше", - уверен Песков.