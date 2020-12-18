Синоптики прогнозируют похолодание в регионах Центральной России 18-20 декабря

ТАСС, 18 декабря. Синоптики прогнозируют похолодание в среднем на 5-7 градусов в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 18-20 декабря, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Костромской области распоряжением губернатора Сергея Ситникова с 18 декабря введен режим повышенной готовности из-за похолодания в ночные часы местами до минус 25 градусов. "Режим повышенной готовности вводится с 15 часов 18 декабря 2020 года по 9 часов 21 декабря 2020 года. По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие несколько дней в отдельных районах области температура опустится до минус 25 градусов", - сообщила пресс-служба обладминистрации.

До минус 9-12 градусов в ночь на 19 декабря прогнозируется во Владимирской, Ивановской областях, в дневные часы в субботу и воскресенье в этих регионах столбики термометров покажут минус 4-6, местами минус 9 градусов, пройдет небольшой снег. В Тамбовской, Тульской и Ярославской областях в предстоящую ночь похолодает до минус 6-7 градусов, в субботу и воскресенье пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. "19 декабря температура воздуха днем до минус 5 градусов, 20 декабря температура воздуха ночью - до минус 7 градусов, днем - до минус 6 градусов", - отметили в ЦГМС по Тульской области.

Около минус 2-5 градусов днем 19-20 декабря ожидается в Белгородской, Липецкой, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской областях, в ночь на 21 декабря в этих регионах прогнозируется до минус 6, местами 8-13 градусов. В Брянской, Воронежской, Смоленской областях в ближайшие двое суток температура воздуха сохранится на уровне нуля - минус 1-2 градусов. Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области, с понедельника начнется трехдневное похолодание, связанное с затоком арктического воздуха. "Относительно тепло будет до воскресенья включительно, а с понедельника на трое суток понижение температуры до минус 13-17 градусов ночью. После в регионе снова потеплеет", - сказала она.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 19-20 декабря влияние на погоду будет оказывать антициклон с центром над Поволжьем. Из-за довольно устойчивой низкой температуры воздуха существенных осадков в большинстве регионов не ожидается.