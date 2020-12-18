Власти Ухты намерены добиться разрешения на эвтаназию бездомных собак после гибели женщины

СЫКТЫВКАР, 18 декабря. /ТАСС/. Администрация города Ухта Республики Коми будет добиваться внесения изменений в федеральное законодательство, которые позволили бы усыплять бездомных собак. Иначе случаи гибели людей от укусов собак будут повторяться, сообщил в пятницу журналистам мэр города Магомед Османов.

В четверг вечером в пригороде Ухты на территории оптовых баз было обнаружено тело 46-летней женщины с рваными ранами и следами укусов собак, а также мужчина со следами укусов. Бродячие собаки чуть не загрызли пострадавшего, его доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

"Следственные органы разберутся, кто виноват, что такая ситуация произошла. Но буквально две недели назад вы слышали мою позицию про собак, что их надо усыплять. Совет Ухты в конце ноября обратился в Госсовет Коми, чтобы он вышел с инициативой и предложил внести изменения в федеральное законодательство, нарушать его мы не можем. Нужны поправки в законодательство, иначе такие случаи могут происходить каждый день", - сказал Османов.

По его словам, если бы муниципалитетам дали возможность, проблему с бездомными собаками можно было бы решить за неделю, в городе "много людей, которые помогут в этом администрации". "Люди говорят, что администрация бездействует, но это не так. В рамках закона мы можем лишь заключить контракт на отлов собак. За 2020 год отловлено 450 собак, из них только 45 были подвергнуты эвтаназии [по заключению ветврача], остальные 405 обратно выпущены в среду. Какими они были дикими, такими и остались", - сказал Османов.

Как сообщил начальник управления ГО и ЧС Ухты Владимир Полуянов, ежедневно жители уточняют, куда можно обратиться по поводу отлова бездомных собак. С сентября по декабрь поступило 43 звонка об агрессивном поведении животных. Больше всего сообщений поступает из поселков, но и в самой Ухте "собаки бродят везде и всюду", сосредотачиваются возле детских учреждений, мусорных контейнеров. "Федеральный закон таков, что не дает нам возможности обеспечить безопасность граждан, мы являемся заложниками этого закона. Не позволяется применять табельное оружие в черте города. Сегодня поймать и убить собак, которые вчера загрызли эту женщину, нельзя. Вчера, когда приехали сотрудники МВД на место, эти агрессивные собаки были там. Сотрудники не имели права применить табельное оружие, иначе против них было бы возбуждено уголовное дело", - сказал Османов.

По словам мэра, жалобы о нападении собак на людей поступают почти каждый день: 15 декабря было сообщение, что собаки с щенками окружили детей, на следующий день собака укусила местного жителя. Ранее собаки едва не напали на подростка на лыжне, он отбился лыжными палками. При этом мнение жителей города разделилось: одни требуют принять меры, а другие продолжают подкармливать бездомных псов, сообщил мэр.