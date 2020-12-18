Комитет Госдумы одобрил упрощение отчетности о проведении митингов до 500 участников

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений поддержал поправки, согласно которым отчитываться о расходовании собранных для проведения митинга средств нужно будет только в том случае, если число его участников превышает 500 человек. Об этом говорится в решении комитета, текст которого размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"По итогам проведения публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек, его организатор представляет в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, с которым согласовывалось место и время проведения публичного мероприятия, отчет о расходовании собранных в целях организации и проведения публичного мероприятия денежных средств и (или) иного имущества", - говорится в тексте поправки.

Кроме того, парламентарии поддержали поправку о нераспространении требования об указании счета для сбора средств на митинги, в которых планируется участие менее 500 человек. "Все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек, перечисляются только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия, открытый в российском банке", - следует из другой одобренной поправки.

9 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий. Инициативой предлагается определить порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях пожертвований. В частности, она обязывает организатора массовой акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства. Законопроектом вводится запрет на финансирование публичных мероприятий иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-иноагентами, россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователями и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. Документ получил поддержку правительства РФ.