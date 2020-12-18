Правительство поддержало законопроект о просветительской деятельности в образовании

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кабмин поддержал законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия "просветительская деятельность". Официальный отзыв кабмина размещен в думской электронной базе в пятницу.

"Вводимое правовое регулирование представляется актуальным", - отмечается в документе.

Речь идет о законопроекте, который в ноябре внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Документ закрепляет в законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская деятельность", а также запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Согласно документу, под просветительской деятельностью предлагается понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов". Правительство предлагается наделить полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.

Кроме того, инициатива обязывает высшие учебные заведения получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Кабмин установит порядок получения подобных заключений. Как отмечают авторы инициативы, такие нововведения необходимы в целях недопущения "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс". Новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев.

Ранее комитет Госдумы по образованию и науке, а также комитет по делам национальностей, выступающий соисполнителем, поддержал законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении. Предполагается, что документ будет рассмотрен на пленарном заседании Думы 23 декабря.