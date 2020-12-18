СМИ: премьер Словакии заразился коронавирусом

ПРАГА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Игор Матович заразился коронавирусом. Об этом сообщило в пятницу сетевое издание aktuality.sk.
Матович прошел тест на коронавирус, который оказался положительным. Политик, согласно изданию, должен уйти на домашнюю самоизоляцию.
Положительные результаты тестов на вирус получили на текущей неделе министр сельского хозяйства Ян Мичовский и министр по делам охраны окружающей среды Ян Будай. Они работают из дома и, в частности, в удаленном режиме принимают участие в заседаниях словацкого кабмина.
За время эпидемии общее число инфицированных коронавирусом в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, составило 146 124. От осложнений заражения умерли 1 440 жителей республики.
В Словакии стремительно ухудшается эпидемическая ситуация. В связи с этим с субботы, 19 декабря, в республике ужесточаются социальные ограничения. Закрываются магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению. Вводится запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости. Гражданам разрешено лишь посещение врачей, выход из дома для покупки лекарств и продуктов питания, а также поездки на работу тем, кто не переведен на удаленный режим занятости.
В Словакии с 1 октября был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны пандемии - с 16 марта по 14 июня. На этот раз он должен завершиться 30 декабря. Ожидается, что власти продлят его. В стране обязателен масочный режим. Нарушителям санитарно-эпидемических мер грозят штрафы в размере до €20 тыс.