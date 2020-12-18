Новым главой Эвенкии избран Андрей Черкасов

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Новым главой Эвенкийского муниципального района (север Красноярского края) избран 51-летний Андрей Черкасов, который исполнял обязанности руководителя Эвенкии после ухода предыдущего главы Евгения Васильева. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Предыдущий руководитель Эвенкии 65-летний Васильев, занимавший этот пост с 2015 года, в октябре был назначен полномочным представителем губернатора в этом же районе. Исполняющим обязанности был назначен Черкасов.

"По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов главой Эвенкийского муниципального района (ЭМР) избран Андрей Юрьевич Черкасов. <...> Срок его полномочий составляет пять лет", - говорится в сообщении.

Избрание главы района проводилось в два этапа. На первом этапе отбор кандидатов проводила конкурсная комиссия. Свои заявки на должность руководителя района подали, кроме Черкасова, еще четыре человека - советники главы района Владимир Зубалев и Светлана Бети, начальник отдела наружной рекламы администрации Красноярска Анатолий Шаповалов, и.о. директора оленеводческо-племенного хозяйства "Суриндинский" Андрей Гаюльский.

Бети и Зубалев сняли свои кандидатуры, Шаповалов не был допущен к участию в конкурсе из-за неполного комплекта документов, по итогам рассмотрения конкурсной комиссией для избрания на должность главы района депутатам было предложено выбирать из двух кандидатов - Черкасова и Гаюльского.

Черкасов родился 8 сентября 1969 года в Тюменской области, с 1972 года живет в Эвенкии. Был депутатом Законодательного собрания Эвенкийского автономного округа, заместителем главы района.

Об Эвенкии

До 1 января 2007 года Эвенкия имела статус самостоятельного субъекта федерации - Эвенкийского автономного округа. После вхождения в состав Красноярского края получила статус Эвенкийского муниципального района (административно-территориальной единицы с особым статусом, такой же статус был предоставлен и Таймыру). Площадь района более 700 тысяч квадратных километров, где проживает порядка 15 тысяч человек.

В новость внесена правка (16:55 мск) - передается с уточнением цифры в последнем абзаце.