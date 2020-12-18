Новый комплекс по переработке отходов "Храброво" запустили в Можайске

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запуск комплекса по переработке отходов компании "РТ-Инвест" - КПО "Храброво" состоялся в подмосковном Можайском городском округе. На церемонии запуска в режиме видеоконференции присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Сегодня мы открываем комплекс по переработке отходов на очень известном нам месте. Почему? Потому что в свое время он приносил массу хлопот. Сейчас этот комплекс будет работать по самым современным стандартам", - сказал Воробьев.

Он отметил, что на следующей неделе в Московской области закроют две последние свалки.

Также на церемонии запуска присутствовал зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Объем инвестиций в строительство КПО в Можайске - 4 млрд рублей. Всего инвестиции в создание четырех КПО составили примерно 15 млрд рублей", - прокомментировал Чемезов.

По его словам, следующим этапом проекта станет запуск станции для генерации электроэнергии из так называемого свалочного газа. Кроме этого, в рамках комплексной системы обращения с отходами "РТ-Инвест" запустил собственную переработку пластиковых бутылок в ПЭТФ-хлопья, которые используют для производства новой тары.

"На сегодняшний день мы перерабатываем 600 тонн пластиковых бутылок в месяц. Получаемое вторичное сырье - ПЭТ-флекс - соответствует по своим свойствам и качеству первичному. После выхода на полную мощность нового КПО объем производимых вторичных материальных ресурсов увеличится на 25%. Уже к 2023 году с запуском предприятий по производству гранул мы будем самостоятельно производить 115 тыс. тонн вторичных пластиков. Тем самым мы ускорим внедрение в нашей стране замкнутого цикла обращения отходов, и наша компания войдет в топ-10 в Европе по мощности переработки полимеров", - в свою очередь подчеркнул генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

Как сообщала пресс-служба госкорпорации Ростех, комплекс был построен вместо закрытого старого полигона. Он аналогичен КПО "Север", который был запущен под Сергиевом Посадом весной текущего года. Мощность его сортировочных линий составляет 450 тысяч тонн в год. Важным отличием нового КПО являются усовершенствованные технологические процессы. Впервые извлечение органических фракций из потока не требует организации участка предварительной ручной сортировки. Также усовершенствована линия прессования материала, что дополнительно повысило автоматизацию комплекса.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, с сегодняшнего дня КПО запускается в режиме пуско-наладочных работ.

КПО "Храброво" - это четвертый комплекс по переработке отходов в Московской области, который группа компаний "РТ-Инвест" вводит в эксплуатацию на территории Подмосковья. Открытие современных КПО позволяет сократить количество полигонов и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

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