СПЧ просит ФСИН смягчить режим содержания заключенных на время пандемии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России письмо с просьбой смягчить режим содержания заключенных на период пандемии и разрешить им чаще принимать душ. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.

"Буквально только что за подписью нашего председателя Валерия Александровича Фадеева во ФСИН ушло письмо, где мы просим во время пандемии пойти на смягчение режима. Мы просим, чтобы заключенным разрешили дважды в неделю мыться", - сказала Меркачева.

Она напомнила, что сейчас по правилам распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы мужчины моются один раз в неделю, женщины - два раза в неделю. "Мы просим, чтобы все мылись два раза в неделю, потому что получается такая странная ситуация, когда мы все бесконечно моем руки, у нас есть антисептики, <...> а заключенные при этом говорят, что гигиена - это то самое, о чем они мечтают", - сказала Меркачева.

Также она сообщила, что СПЧ просил тюремное ведомство во время пандемии бесплатно раздавать заключенным витамины и разрешить общаться с близкими по видеосвязи, что могло бы стать альтернативой свиданиям, которые были отменены из-за неблагоприятной эпидемической ситуации.