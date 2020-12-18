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В Самарской области ввели электронные рецепты на лекарства

С такой просьбой к губернатору региона Дмитрию Азарову обратилась местная жительница

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Электронные рецепты на лекарства, по которым жители смогут получить препараты в аптеке по месту жительства, ввели в Самарской области. Соответствующий приказ подписал в пятницу министр здравоохранения региона Армен Бенян.

"Использовать на территории Самарской области наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецепты на лекарственные препараты, сформированные в форме электронных документов", - написано в приказе Минздрава.

Организацией обмена электронными рецептами между больницами и аптеками предстоит заняться Самарскому областному медицинскому информационно-аналитическому центру. В частности, поручение адресовано директору организации Вадиму Черникову.

Ранее соответствующее предложение поступило от жительницы Самары, страдающей хроническим заболеванием. Она обратилась к главе региона Дмитрию Азарову во время прямого эфира телеканала ВГТРК "Россия". Тогда губернатор поддержал предложение и сообщил, что даст соответствующее поручение.

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