В Самарской области ввели электронные рецепты на лекарства

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Электронные рецепты на лекарства, по которым жители смогут получить препараты в аптеке по месту жительства, ввели в Самарской области. Соответствующий приказ подписал в пятницу министр здравоохранения региона Армен Бенян.

"Использовать на территории Самарской области наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецепты на лекарственные препараты, сформированные в форме электронных документов", - написано в приказе Минздрава.

Организацией обмена электронными рецептами между больницами и аптеками предстоит заняться Самарскому областному медицинскому информационно-аналитическому центру. В частности, поручение адресовано директору организации Вадиму Черникову.

Ранее соответствующее предложение поступило от жительницы Самары, страдающей хроническим заболеванием. Она обратилась к главе региона Дмитрию Азарову во время прямого эфира телеканала ВГТРК "Россия". Тогда губернатор поддержал предложение и сообщил, что даст соответствующее поручение.