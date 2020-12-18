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Пандемия COVID-19

Университет Хопкинса сообщил о более 75 млн заразившихся коронавирусом в мире

По данным университета, умерли 1 665 008 человек, выздоровели 42 464 023 заразившихся

ТАСС, 18 декабря. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 75 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 75 084 964, умерли 1 665 008 человек, выздоровели 42 464 023 заразившихся. Наибольшее число случаев заражения - 17 214 177 - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 310 792 инфицированных. Далее по числу заражений следует Индия с 9 979 447 выявленными случаями, 144 789 смертями и 9 520 827 выздоровевшими пациентами. Третье место занимает Бразилия, где заразились 7 110 434 жителя, умерли 184 827, выздоровели 6 301 023.

РФ, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 791 220 случаев заражения, выздоровели 2 228 633 человека, умерли 49 762. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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