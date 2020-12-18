Чайка считает, что вопрос о границе между Северной Осетией и Ингушетией требует проработки

ПЯТИГОРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Вопрос по определению административной границы между Республикой Северная Осетия - Алания и Республикой Ингушетия требует тщательной проработки, считает полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Чайка провел телефонные переговоры с главой Республики Северная Осетия-Алания Вячеславом Битаровым и главой Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматовым. В рамках разговора с главами республик Чайка указал на недопустимость принятия односторонних решений по вопросу определения (уточнения) административных границ между субъектами Российской Федерации. В настоящее время проведение работ по описанию административной границы между Республикой Северная Осетия - Алания и Республикой Ингушетия не является первоочередной задачей и требует тщательной долговременной проработки", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпредства.

По данным пресс-службы, главы двух республик условились не предпринимать никаких действий по вопросу о границе в ближайшей перспективе, а в дальнейшем исходить из необходимости конструктивного взаимоуважительного диалога.

Правительству РФ и регионам на основе поручения президента до 2021 года было поручено завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.