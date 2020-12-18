Кузнецова обсудила со спецдокладчиком ООН работу по возвращению детей из зон конфликтов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и спецдокладчик Совета ООН по правам человека Финнуала Ни Илойн обсудили российский опыт вывоза детей из зон вооруженных конфликтов. Как сообщила в пятницу пресс-служба омбудсмена, встреча прошла в режиме видеоконференции.

"Анна Кузнецова сообщила эксперту ООН о той масштабной работе, которая уже проделана в рамках поручения президента России специально созданной межведомственной комиссией по возвращению российских детей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и боевых действий на территории Ирака и Сирии. По ее словам, Россия занимается возвращением на родину детей прежде всего во исполнение своих международных обязательств и норм международного права, рассматривает эту работу как гуманитарную миссию по спасению детей, кроме того, это важно с точки зрения профилактики терроризма и радикализации несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Омбудсмен сообщила, что в РФ возвращено уже 255 детей: 122 - из Ирака, 133 - из Сирии, для этого было организовано 11 спецрейсов. Кроме того, Кузнецова сообщила, что началась работа по возвращению российских детей, недавно обнаруженных на территории Пакистана и Турции.

"Финнуала Ни Илойн высоко оценила достижения России в вопросе репатриации детей. Вместе с тем она отметила, что многие страны совсем не занимаются этой проблемой по различным причинам. Эксперт ООН подчеркнула, что эта тема является большой проблемой, и позитивный опыт России очень важен. В этой связи она предложила распространить российскую модель и исследования специалистов на площадке ООН для того, чтобы другие государства могли ознакомиться с этой информацией. По ее словам, во многих странах проблему составляют не только логистические проблемы, но и отсутствие политических механизмов и политической готовности возвращения этих детей", - говорится в сообщении.