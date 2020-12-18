Через COVAX зарезервировали доступ почти к 2 млрд доз вакцины от коронавируса

ЖЕНЕВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международный механизм доступа к вакцинам COVAX зарезервировал почти 2 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сегодня мы рады объявить, что COVAX зарезервировал доступ почти к 2 млрд доз нескольких обнадеживающих вакцин-кандидатов", - отметил он.

Как подчеркнул гендиректор, "это беспрецедентное соглашение означает, что все 190 стран и экономик, участвующих в COVAX, смогут иметь доступ к вакцинам, чтобы защитить уязвимые группы населения в первой половине будущего года". Глава ВОЗ подчеркнул, что речь идет о "фантастической новости и о вехе в глобальной надежде".