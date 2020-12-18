Минпросвещения направило в регионы разъяснения по организации горячего питания в школах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения России направило в регионы разъяснения по организации горячего питания для начальных классов, сообщил в пятницу замминистра просвещения РФ Андрей Николаев на заседании рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием школьников начальных классов.

"Мы разослали <…> три письма с разъяснениями, должен сказать, что все эти письма были согласованы с Минфином РФ и Роспотребнадзором", - сообщил он.

Он отметил, что в разъяснениях даются ответы на частые вопросы, которые звучат от субъектов, в части того, как должно быть организовано горячее питание для начальных классов, в том числе в малокомплектных школах. Николаев объяснил, что, помимо классических способов, возможны еще четыре, когда питание доставляется в школы из предприятий общепита, соседних школ, организовывается на базе предприятий общепита или продукты выдаются на руки родителям школьников.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.