На Кубани и в Ростовской области с 20 по 23 декабря ожидается резкое ухудшение погоды

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Краснодарском крае и Ростовской области в период с 20 по 23 декабря. Ожидаются осадки в виде дождя, снега, понижение температуры, в Ростовской области прогнозируется метель, об этом сообщили журналистам в экстренных службах.

"Главное управление МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий на территории региона. По прогнозам метеорологов, с 20 по 22 декабря в крае ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные. Также возможно образование гололеда, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости при осадках до 500-1000 метров, снежный накат. Температура воздуха может понизиться: ночью - до 2-7 градусов мороза, днем будет от 1 градуса ниже нуля до 4 градусов тепла", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города Сочи, распространенном в пятницу.

Уточняется, что все городские службы переведены в усиленный режим работы. В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили журналистам, что в регионе ожидается метель. "По данным Росгидромета, в период 20-23 декабря в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильный снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель, снежные заносы. На дорогах гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, 22 декабря порывы будут достигать 15-18 м/с. 22-24 декабря понижение температуры воздуха ночью будет до минус 4-9 градусов, днем - до минус 3-5 градусов", - сообщили в пресс-службе.

В связи с сильным ветром в устье реки Дон ожидается понижение уровня воды, местами до неблагоприятных отметок и ниже. На водных объектах области и в Таганрогском заливе усилится процесс ледообразования.

Спасатели рекомендуют соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.