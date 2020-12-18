Проектировщикам "Лахта-Центра" вручили премию правительства России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Премии правительства РФ в области науки и техники вручили в Санкт-Петербурге разработчикам проекта многофункционального общественно-делового комплекса "Лахта-Центр", который стал самым высоким небоскребом Европы (в здании расположится штаб-квартира ПАО "Газпром") и самым северным небоскребом мира, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения лауреатов премии.

Как сообщили организаторы мероприятия, премии вручили ведущему инженеру "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" (компания-застройщик "Лахта-Центра") Евгению Нестерову и начальнику управления по подготовке и контролю строительства компании Сергею Смирнову за разработку и создание конструктивно-технологических решений и модели управления "Лахта-Центра".

"В этом году исполняется 25 лет с того момента, как была вручена первая премия правительства по науке и технике. Сегодня мы чествуем лауреатов, например, за создание модели управления строительства уникальных высотных сооружений, за разработку методов повышения конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности", - сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко на церемонии награждения.

Также премии за разработки были вручены представителям Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна, Петербургского Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) и Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия им. адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" (Петербург).

Премии правительства РФ по науке и технике вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и госорганов. Каждый авторский коллектив получает по 2 млн рублей. Размер премии для молодых ученых (до 35 лет) составляет 1 млн рублей.

"Лахта Центр" стал самым высоким небоскребом Европы (462 м). В высотном здании расположится штаб-квартира ПАО "Газпром". По планам девелопера, офисные помещения будут преимущественно сосредоточены в башне и займут в ней 129,9 тыс. кв. м на 86 этажах. Еще около 10 тыс. кв. м офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания.

Разработки для текстиля и подлодок

Как рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), на площадке которого прошло награждение, коллектив Крыловского центра получил награду за разработку ядерной реакторной установки для атомной подводной лодки четвертого поколения "Ясень". "Разработка данной установки является принципиально новой, в ней значительно повышена надежность, значительно увеличена мощность и снижена шумность", - говорится в сообщении.

Кроме того, премии Правительства России в области науки и техники для молодых ученых вручили пяти лауреатам из СПбГУПТД. "Разработка, представленная учеными, существенно снижает конечную себестоимость продукта, в первую очередь, за счет того, что позволяет минимизировать затраты на тестовые испытания материалов, которые традиционно проводились раньше. Теперь отечественные производители будут иметь возможность прогнозировать свойства материалов на их виртуальной модели в заданных эксплуатационных условиях без проведения тестов", - рассказали в пресс-службе и добавили, что разработку также можно применять в авиастроении и на предприятиях оборонного комплекса.

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