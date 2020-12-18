Эксперт: признаки депрессии во время пандемии появились у каждого третьего россиянина

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Каждый третий житель России в 2020 году жаловался на симптомы депрессивного расстройства, что говорит о негативном влиянии пандемии на психологическое состояние людей. Об этом в пятницу на общем собрании профессоров РАН сказал заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

"[Пандемия] требует разобщения людей, что затрудняет солидаризацию, носит затяжной характер, что неизбежно влияет и на степень психологической травматизации населения. По нашим исследованиям было несколько замеров. Мы видим, что каждый третий россиянин жаловался на симптомы депрессивного расстройства, каждый четвертый отмечал у себя симптомы тревожного расстройства. Речь идет о симптоматике, это не значит, что [все] люди больны", - сказал Нестик, добавив, что жители США, напротив, жалуются на тревожность чаще, чем на симптомы депрессии.

Среди появившихся у россиян причин для беспокойства сильнее всего вырос страх негативных последствий использования цифровых технологий, также отметил он. При этом восприятие масштабной угрозы, которую представляет собой распространение коронавирусной инфекции, делает людей более требовательными к окружающим, также отметил он.

"Под влиянием такого уровня угроз мы становимся менее терпимыми к другим точкам зрения, нарушителям принятых правил и в целом гораздо более требовательными к той защите, которую, как надеемся, должно нам оказать государство. <…> Конечно, в таких условиях растет потребность в простых решениях. <…> Мы видим, что повышается вера во всевозможные конспирологические теории. Мы становимся менее критичными [при анализе информации]", - сказал Нестик.

Исследователь также считает, что ключевыми факторами, влияющими на сохранение психологического благополучия, в условиях пандемии выступают "доверие к науке, государству, убеждение в контролируемости угрозы и прежде всего сострадание".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 75 млн человек, более 1,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 791 220 случаев заражения, выздоровели 2 228 633 человека, умерли 49 762. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.