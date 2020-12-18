Московские власти уточнили, что заведения должны закрываться для посетителей в 23:00

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заведения в Москве должны закрываться строго в 23:00 мск и открываться не ранее 06:00 мск. Об этом заявил в пятницу ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

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"Согласно указу мэра, все развлекательные заведения, заведения общественного питания должны работать для посетителей строго до 23:00 и оставаться закрытыми до 06:00 мск", - сказал Немерюк.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр ввел дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты также временно заблокированы. Перестали работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.