Вакцину от COVID-19 получили почти 1,6 тыс. самарских медиков, педагогов и соцработников

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли около 1,6 тыс. медиков, педагогов и социальных работников в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В регионе прививки от коронавирусной инфекции сделали уже 1 577 человек. Вслед за медработниками прививать начали учителей и соцработников. В Самарскую городскую поликлинику №13 поступило более 500 доз вакцины, уже привили около 70 педагогов", - говорится в сообщении регионального Минздрава.

Вакцинация медработников в регионе началась еще на прошлой неделе, на этой начали прививать самарских педагогов и социальных работников. В министерстве здравоохранения уточнили, что жители, получившие вакцину, "чувствуют себя хорошо, не болеют". Всего в регион поступило более 2,5 тыс. доз вакцин, сегодня дополнительно сверх плана поступила еще 1,1 тыс. доз. Для начала поэтапной вакцинации 60% жителей области глава региона Дмитрий Азаров поручил областному Минздраву в кратчайшие сроки сформировать заявку на необходимое количество препарата и провести личную встречу с поставщиками вакцины. Областной Минздрав направил в федеральное ведомство письма о готовности системы здравоохранения продолжать вакцинировать жителей.

По данным регионального оперативного штаба, на 18 декабря в регионе зарегистрировано 27 418 случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 25 214 человек, еще 529 пациентов умерли от инфекции.

В регионе введен дистанционный режим обучения для школьников 6-11 классов. Кроме того, всем несовершеннолетним запрещено посещать ТЦ, включая фудкорты, без сопровождения родителей. Для пожилых жителей до 17 января 2021 года действует режим самоизоляции, им запрещено посещать бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, театры и культурно-досуговые учреждения. При этом жителям старше 65 лет разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных.

Власти Самарской области также обязали предприятия перевести на удаленный режим не менее 30% свои сотрудников, в том числе граждан и хроническими заболеваниями и перенесших инсульт или инфаркт. Ограничения коснулись и предприятий общепита, клубов, которым с 23:00 до 06:00 разрешено работать при загрузке не более 50%. Кроме того, в регионе запрещено проводить новогодние корпоративы. На свадебных церемониях может присутствовать ограниченное количество человек.