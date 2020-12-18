Вице-президент США сделал прививку от коронавируса в присутствии прессы

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен Пенс, а также начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс в пятницу в присутствии прессы сделали прививки от коронавируса. Мероприятие, организованное с целью "укрепления доверия" к вакцине среди американцев, транслировалось на сайте Белого дома.

"Сегодня мы с Карен решили вызваться и сделать эту прививку, чтобы заверить американский народ в том, что, дав старт вакцинации, мы не жертвовали при этом качеством", - заявил Пенс после того, как ему была введена вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. 11 декабря ее одобрило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Вице-президент также напомнил, что в четверг профильный комитет FDA практически единогласно рекомендовал своему руководству одобрить также обращение компании Moderna за регистрацией вакцины по ускоренной процедуре. Он отметил, что окончательное решение регулятора ожидается в пятницу, так что поставки вакцины Moderna начнутся сразу.

В понедельник в США началось применение препарата Pfizer и BioNTech. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар ранее выразил надежду на то, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале - 100 млн.