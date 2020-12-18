Карелия получит 13 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 декабря. /ТАСС/. Карелия направит порядка 13 млн рублей федеральных средств на закупку еще одной партии лекарств для больных COVID-19, лечащихся амбулаторно. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Очередной транш - около 13 млн рублей - выделен из средств федерального бюджета на закупку лекарств для больных новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение амбулаторно. Закупка препаратов осуществляется, в ближайшее время они поступят на склад уполномоченной медицинской организации", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, первый федеральный транш для закупки лекарств составил 23 млн рублей. На эти деньги приобрели препараты "Фавипиравир", "Парацетамол", "Интерферон альфа-2b", а также "Амоксициллин + клавулановая кислота". Как уточнили агентству в региональном ведомстве, эти лекарства выдаются бесплатно пациентам при первом посещении врача или передаются через волонтеров.

"Врач приходит к пациенту, и у него уже есть лекарства, если есть подозрения на ковид. Человек, когда вызывает врача, говорит [о своих симптомах]: температура, потеря обоняния, кашель и так далее", - отметили в пресс-службе, добавив, что лекарства в определенных случаях могут быть выданы и до получения положительного теста на коронавирус.

По данным республиканского оперштаба по борьбе с распространением новой инфекции, в Карелии за все время пандемии выявили 23 032 случая заражения, прирост за сутки составил 394. Выздоровели 15 229 человек, умерли 136.