Кто еще теперь может привиться в Москве. Главное о коронавирусе за 18 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 2 791 220 случаев заражения, из них новых — 28 552. За сутки умерли 611 человек, за весь период — 49 762.
- Устойчивый иммунитет от применения "лайт-вакцины" сформируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении примерно трех-четырех месяцев, сообщил директор разработавшего "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
- В Петербурге начали прививать педагогов и соцработников.
- Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер из-за коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 722 178 случаев заражения, из них новых — 6 937. Госпитализированы 1 784 пациента.
- С 21 декабря в столице смогут привиться работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.
Мир
- Всего зафиксировано более 75 млн случаев заражения, умерли 1 665 211 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года.
- Число заразившихся за сутки в ФРГ впервые превысило 33 тыс.
- Вице-президент США Майкл Пенс сделал прививку.
- Американская биотехнологическая компания Moderna была вынуждена списать около 400 тыс. доз вакцины из-за проблем на финальных этапах производства препарата, сообщает Bloomberg.