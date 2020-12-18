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Пандемия COVID-19

Кто еще теперь может привиться в Москве. Главное о коронавирусе за 18 декабря

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 791 220 случаев заражения, из них новых — 28 552. За сутки умерли 611 человек, за весь период — 49 762.
  • Устойчивый иммунитет от применения "лайт-вакцины" сформируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении примерно трех-четырех месяцев, сообщил директор разработавшего "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
  • В Петербурге начали прививать педагогов и соцработников.
  • Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер из-за коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 722 178 случаев заражения, из них новых — 6 937. Госпитализированы 1 784 пациента.
  • С 21 декабря в столице смогут привиться работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.

Мир

  • Всего зафиксировано более 75 млн случаев заражения, умерли 1 665 211 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года.
  • Число заразившихся за сутки в ФРГ впервые превысило 33 тыс.
  • Вице-президент США Майкл Пенс сделал прививку.
  • Американская биотехнологическая компания Moderna была вынуждена списать около 400 тыс. доз вакцины из-за проблем на финальных этапах производства препарата, сообщает Bloomberg.
Теги
Пандемия COVID-19
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