{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сергей Шнуров пока не планирует баллотироваться в Госдуму

Лидер рок-группы "Ленинград" отметил, что изначально стать депутатом не планировал, и это "точно не является пределом мечтаний" для него

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Ленинград", генеральный продюсер телеканала RTVI  и член "Партии Роста" Сергей Шнуров заявил в интервью ТАСС, что не планирует участвовать в выборах в Государственную Думу в 2021 году, однако не исключил, что может изменить свое решение.

"На данном этапе, в конце 2020 года, идти в Думу не собираюсь. Если что-то изменится в моей голове или окружающей обстановке, могу решить иначе. Но изначально стать депутатом не планировал, это точно не является для меня пределом мечтаний", - сказал он.

Шоумен также рассказал, что платит более щедрые членские взносы, чем другие участники "Партии Роста". "Есть определенный фикс. Фактически, как в настоящей банде: кто сколько сможет. К сожалению, я могу чуть больше остальных, поэтому приходится раскошеливаться", - поделился он.

При этом Шнуров не дал разрешения, чтобы его фотография была размещена на партийных плакатах во время региональных выборов. "Я отказался, поскольку эта услуга платная. Зачем стану даром светиться на каких-то плакатах? Не хочу так. Мне это неинтересно", - пояснил он.

Шнуров вступил в "Партию Роста" в феврале 2020 года.

Теги
РоссияШнуров, Сергей Владимирович
Пандемия COVID-19
В Казахстане началось производство российской вакцины "Спутник V"
Массовая вакцинация препаратом в стране начнется в феврале 2021 года
Читать полностью