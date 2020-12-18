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Пандемия COVID-19

В Италии первые вакцины от коронавируса будут доступны 27 декабря

Массовая вакцинация в стране начнется с 7 января

РИМ, 18 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Первые вакцины от коронавируса нового типа будут введены в Италии 27 декабря - в единый день вакцинации ЕС, - массовая вакцинация начнется после рождественских и новогодних праздников, в начале января 2021 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в пятницу заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа.

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"Начнем 27 декабря, но массовая вакцинация стартует на следующий день после праздника Святой Эпифании (6 января, когда Римско-католическая церковь отмечает праздник Богоявления, завершающий рождественский цикл торжеств - прим. ТАСС)", - сказала замминистра.

Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии Доменико Аркури ранее озвучил план вакцинации, который будет осуществляться при координации с региональными властями. По его словам, 27 декабря будут доступны 9 750 доз вакцины Pfizer BioNtech. Первые дозы вакцин поступят в римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, а оттуда будут доставлены в регионы страны, где и будут одновременно сделаны первые инъекции.

Теги
ИталияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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