Выставка работ художников с нарушениями слуха пройдет в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Выставка работ профессиональных художников, имеющих нарушения слуха, пройдет в московском музее печатной графики в преддверии Нового года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС Станислав Иванов - президент Всероссийского общества глухих (ВОГ), являющегося организатором экспозиции.

"В течение трех дней, с 25 по 27 декабря, пройдет выставка "И творчество, и чудотворство", на которой будут представлены работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Саратова", - сказал Иванов. Он отметил, что возглавляемая им организация совместно с Национальным фондом поддержки правообладателей постарались включить в экспозицию самые разные произведения неслышащих авторов: портреты, пейзажи, натюрморты, картины в стиле фэнтези, а также скульптурные работы. "Любители искусства увидят выставку в канун Нового года, поэтому в экспозиции, конечно же, просматриваются и рождественские мотивы", - заметил Иванов.

Он подчеркнул тот факт, что достижения российских художников с нарушениями слуха признаны как в стране, так и за ее пределами. И это "красноречиво свидетельствует об уникальных талантах, которыми одарены мастера кисти и резца с нарушениями слуха". "Среди людей, лишенных слуха, во всем мире очень много редких талантов, особенно в изобразительном искусстве, мы называем это компенсационной талантливостью", - продолжил Иванов. Он отметил, что "у авторов есть удивительное видение мира, но из-за коммуникационных сложностей зачастую их работы остаются незамеченными". "Новая выставка - первое и историческое мероприятие: с нее мы начинаем серию выставок и культурных проектов, которые станут очередной ступенькой к построению общества равных возможностей", - уверен Иванов.

Как ожидается, в день открытия выставки, 25 декабря, также пройдет круглый стол, который соберет представителей творческих объединений художников с нарушениями слуха, правления Всероссийского общества глухих и Минкультуры РФ. "Основной целью заседания экспертов станет выработка стратегии интеграции культуры неслышащих в большой мир искусства", - заключил глава ВОГ.