В Самаре увековечили память кавалера ордена Красной Звезды Константина Стычкова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мемориальную доску ветерану военной контрразведки Константину Стычкову открыли в пятницу в Самаре на здании школы, которой присвоено его имя. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Мемориальная доска была открыта на стене у центрального входа в общеобразовательную школу №49, расположенную в Промышленном районе Самары. Ранее, 28 октября 2020 года, школе было присвоено имя ветерана военной контрразведки Константина Георгиевича Стычкова, который внес большой вклад в патриотическое воспитание учащихся школы", - отмечается в сообщении.

В торжественной церемонии, приуроченной к 102-й годовщине создания военной контрразведки, приняли участие вдова ветерана Таисия Стычкова, командование и военнослужащие 2-й армии ЦВО, ветераны и действующие представители контрразведки, руководители и педагоги школы, юнармейцы.

Константин Стычков родился 4 ноября 1923 года. В ноябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии. В 1943 году в составе Воронежского фронта участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Украину. С мая 1944 года служил в военной контрразведке "Смерш", воевал на территории Польши, Германии и закончил войну в Чехословакии.

После войны Стычков служил на Украине, в группе советских войск в Германии, Уральском военном округе, Тихоокеанском пограничном округе на Чукотке, в 4-й отдельной армии ПВО в Куйбышеве. Стычков был кавалером ордена Красной Звезды и орденов Отечественной войны I и II степеней.

Константин Стычков умер в 2019 году.