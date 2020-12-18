В кабмине одобрили введение уголовного наказания для коллекторов за угрозы и насилие

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект об уголовной ответственности за взимание просроченных долгов с применением угроз и насилия. Проект отзыва есть в распоряжении ТАСС.

Согласно тексту, Уголовный кодекс предлагается дополнить нормой об ответственности "за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой совершения таких действий либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица". В кабмине при этом предложили "конкретизировать субъект преступления, а также привести обоснование вводимых санкций".

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - сказано в проекте отзыва.

Одним из разработчиков законопроекта, который пока еще не внесен в Госдуму, выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (фракция "Единая Россия"). Ранее он сообщил, что текст после получения отзывов кабмина и Верховного суда будет внесен на рассмотрение палаты.

По его словам, Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

Речь идет о так называемых черных коллекторах, применяющих насилие и угрозы к должникам, а также причиняющих вред им и их имуществу. Пискарев указывал, что "от граждан поступает огромное число жалоб на выбивание коллекторами долгов с применением к должнику, его близким, а иногда и к его коллегам или соседям физической силы, угроз, уничтожением или порчей имущества". Согласно приведенным депутатом данным, за предыдущие два года в ФССП России поступило более 47 тыс. жалоб на действия коллекторов.