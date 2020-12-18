В Симферополе разобрали на запчасти вместо выпуска на маршрут около 70 новых автобусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства, при которых около 70 новых автобусов муниципального транспортного предприятия Симферополя оказались разобраны на запчасти вместо использования на городских маршрутах, сообщил в пятницу журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

В пресс-службе администрации Симферополя в декабре 2018 года сообщали, что "Горавтотранс" закупил в лизинг новые автобусы, и его автопарк достиг 148 единиц техники. При этом на маршруты вышли 125 из них.

"Выделены деньги на ремонт техники, которая, к сожалению, в Симферополе прежним руководством МУП "Горавтотранс" была развалена. Из 148 автобусов новых 68 под стенкой стояли. Сейчас прокуратура и МВД занимаются установлением всех виновных. Разукомплектовали новую технику, которую два года назад получили, на запчасти", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что из республиканского бюджета на восстановление этих автобусов выделено 92 млн рублей. "Буквально в первом квартале они тоже в строй встанут. Маршруты новые будут обеспечены", - добавил Аксенов.

Аксенов также в ноябре 2018 года сообщал о планах властей приобрести 100 автобусов марки "Лиаз" для государственного перевозчика в Симферополе за 1 млрд рублей. Ранее власти Крыма отмечали, что жители Симферополя жалуются на давку в общественном транспорте и на большие интервалы в движении автобусов частных перевозчиков, которые практически не выходят на маршруты вечером.