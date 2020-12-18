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В Симферополе разобрали на запчасти вместо выпуска на маршрут около 70 новых автобусов

По словам главы региона Сергея Аксенова, на восстановление техники из бюджета республики выделили 92 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства, при которых около 70 новых автобусов муниципального транспортного предприятия Симферополя оказались разобраны на запчасти вместо использования на городских маршрутах, сообщил в пятницу журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

В пресс-службе администрации Симферополя в декабре 2018 года сообщали, что "Горавтотранс" закупил в лизинг новые автобусы, и его автопарк достиг 148 единиц техники. При этом на маршруты вышли 125 из них.

"Выделены деньги на ремонт техники, которая, к сожалению, в Симферополе прежним руководством МУП "Горавтотранс" была развалена. Из 148 автобусов новых 68 под стенкой стояли. Сейчас прокуратура и МВД занимаются установлением всех виновных. Разукомплектовали новую технику, которую два года назад получили, на запчасти", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что из республиканского бюджета на восстановление этих автобусов выделено 92 млн рублей. "Буквально в первом квартале они тоже в строй встанут. Маршруты новые будут обеспечены", - добавил Аксенов.

Аксенов также в ноябре 2018 года сообщал о планах властей приобрести 100 автобусов марки "Лиаз" для государственного перевозчика в Симферополе за 1 млрд рублей. Ранее власти Крыма отмечали, что жители Симферополя жалуются на давку в общественном транспорте и на большие интервалы в движении автобусов частных перевозчиков, которые практически не выходят на маршруты вечером.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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