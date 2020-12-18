Губернаторы Петербурга и Ленобласти исполнят детских желания в ходе новогодней акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко решили исполнить по три желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках предновогодней акции они выбрали открытки с детскими пожеланиями, вывешенные на елках.

"Акция "Дерево желаний" ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Все желающие могут помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - воспитанникам центров социальной помощи семье и детству, центров социальной реабилитации инвалидов и детей, центров содействия семейному воспитанию. Александр Беглов отметил, что можно выполнить сразу несколько детских желаний. Он лично снял с елки, установленной в Смольном, три открытки", - сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

Среди открыток, доставшихся Беглову, оказались пожелания от десятилетней девочки Малики, которая попросила интерактивную игру, от Владислава семи лет, который хотел бы получить в подарок от Деда Мороза черные туфли, брюки и белую рубашку для школы, и от десятилетней Зои, мечтающей о наборе кистей и красок для рисования.

"В Петербурге есть хорошая традиция исполнять желания детей, которые они направляют Деду Морозу и вывешивают их на открытках на новогодней елке. Губернатор, члены правительства, бизнесмены, многие другие помогают этим пожеланиям сбыться", - привела пресс-служба слова Беглова. К акции может присоединиться любой желающий.

Дерево желаний установлено также в здании администрации Ленинградской области. Глава региона выбрал для исполнения три шарика, на которых были написаны мечты одиннадцатилетней Иры о фитнес-браслете, семилетней Насти о наборе парикмахера, а также пожелание о кольцевой лампе для селфи и косметичке пятнадцатилетней Виктории. Дрозденко отметил, что детские желания, вывешенные на елке, легко осуществимы, и выразил надежду, что все они будут исполнены силами сотрудников администрации и посетителей здания областного правительства.