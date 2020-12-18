Spotify разместил билборд с изображением Чайковского на Таймс-сквер

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Аудиостриминговый сервис по подписке Spotify разместил наружную рекламу с изображением композитора Петра Ильича Чайковского на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В 2020 году Spotify объявил имена российских музыкантов, наиболее популярных среди пользователей сервиса за рубежом. Абсолютным лидером по прослушиваниям стал Петр Ильич Чайковский. "Чтобы отдать дань его творчеству, в преддверии зимних праздников команда российского офиса Spotify разместила наружную рекламу с изображением композитора на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке", - рассказали в компании.

В Spotify уточнили, что на сегодняшний день ежемесячная аудитория Чайковского на сервисе составляет 4,8 млн слушателей. Его лучшие произведения были собраны в специальной подборке This is Tchaikovsky, 18 декабря креативы с изображением плейлиста появились в центре Нью-Йорка. Так, Чайковский стал первым российским музыкантом, попавшим на билборд Spotify на Таймс-сквер.

"Приятно видеть, что творчество наших исполнителей находит отклик в сердцах зарубежных слушателей. Вдвойне приятно, если это бессмертная классика Петра Ильича Чайковского, особенно актуальная в праздничный сезон. Мы продолжаем работать над тем, чтобы слушатели находили любимую музыку в Spotify, а музыканты - новую аудиторию как в России, так и за рубежом", - отметил генеральный директор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев, чьи слова приводятся в сообщении.