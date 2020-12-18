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Пандемия COVID-19

Российских космонавтов начали вакцинировать от коронавируса в Звездном городке

Первыми прививку сделали космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вакцинация космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина от коронавируса началась в Звездном городке. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Роскосмосом.

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"К масштабной вакцинации от коронавируса, стартовавшей по всей стране 15 декабря 2020 года, присоединились космонавты Роскосмоса и сотрудники ЦПК", - сообщили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, первым прививку в медико-санитарной части № 2 Звездного городка сделали космонавтам Олегу Артемьеву и Николаю Чубу. «Через три недели космонавтам Олегу Артемьеву и Николаю Чубу, а также сотрудникам, прошедшим первый этап вакцинации, предстоит вторая прививка», — говорится в сообщении.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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