Производители пиротехники дали рекомендации по выбору фейерверков

СЕРГИЕВ ПОСАД, 19 декабря. /ТАСС/. Производители пиротехники накануне новогодних праздников рассказали, как и где выбрать качественные фейерверки, бенгальские огни, хлопушки и петарды и как правильно их использовать.

Замгендиректора одного из крупнейших производителей пиротехники в России ФНЦП "НИИ прикладной химии" (входит в "Технодинамику" Ростеха) Артем Муранов рассказал, что около 90% бенгальских свечей и хлопушек в российских магазинах отечественного производства, из Китая привозят в основном мини-ракеты и батареи салютов.

Как использовать пиротехнику разных классов

Пиротехника 1-го класса - это изделия, которые можно держать на расстоянии 50 см (бенгальские свечи, хлопушки). Согласно действующим правилам пожарной безопасности, их можно использовать в помещениях, хотя все же рекомендуется выходить на улицу.

Ко 2-му классу относится пиротехника с радиусом опасной зоны в 5 м (петарды). Рекомендовано использовать на улице, хотя вступающие в силу с нового года правила противопожарного режима разрешают применение в зданиях пиротехники и 2-го класса с радиусом опасной зоны до 5 м.

К 3-му классу относится пиротехника, после запуска которой необходимо отойти минимум на 30 м (батареи салютов или мини-ракеты). Ее можно использовать только на улице.

Профессиональная пиротехника 4-го и 5-го класса (фейерверки, применяемые на официальных городских празднованиях) в магазинах не продается. Ее могут использовать только компании с соответствующей лицензией.

Где покупать фейерверки

По словам Муранова, по техрегламенту фейерверки должны продаваться только в специально оборудованных магазинах. Он отметил, что "в электричках, на рынках, в какой-то палаточке" реализация товара осуществляется с нарушением требования техрегламента.

При этом в магазине у покупателей не должно быть прямого доступа к пиротехнике без консультантов. Муранов отметил, что она "должна находиться под стеклом, то есть быть недоступна, чтобы ее нельзя было пощупать, покрутить или даже поджечь".

Кроме того, нельзя покупать пиротехнику поштучно - техрегламент разрешает продажу таких изделий только полностью, в заводской упаковке. Запрещена продажа пиротехники детям до 16 лет.

Как выбрать

Как поясняет Муранов, при покупке нужно внимательно осмотреть коробку и убедиться, что упаковка сухая и не порвана. По его словам, если изделие намокло, велика вероятность его аномального срабатывания.

Кроме того, не нужно стесняться просить у продавца сертификат, где прописан конкретный артикул товара, обязательно указан срок годности. На сертификате, отметил замглавы НИИ, не должно быть потертостей и корректировок.

Муранов не советует приобретать пиротехнику с истекшим сроком годности, так как она может повести себя непредсказуемо.

Стоит поискать на коробке с пиротехникой специальный QR-код и просканировать его, чтобы посмотреть видео работы конкретного изделия.

Все инструкции обязательно должны быть на русском языке. Там должно быть указано, как расположить изделие, какой радиус опасной зоны, где находится шнур, чтобы его поджигать, требования по утилизации.

Цена пиротехники может начинаться от 30 рублей за упаковку бенгальских огней до 50 тыс. рублей за коробку батареи салютов на 200 залпов. При этом, выбирая фейерверк, вовсе не обязательно гнаться за самым большим его размером, отметил Муранов.

Внутри батареи салютов находятся трубочки диаметром от 0,8 до 1,5 дюйма. Чем больше калибр, тем мощнее и выше поднимется фейерверк и тем дороже изделие.

Как запускать