Армянская оппозиция начала шествие в Ереване в память о погибших в Карабахе

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Армянская оппозиция в пятницу начала траурное шествие в память погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Участники акции, которую транслируют местные информационные порталы, пройдут от площади Гарегина Нжде до мемориального комплекса Ераблур.

Участники шествия несут в руках зажженные свечи, факелы и цветы, которые оставят у могил погибших солдат. В траурной церемонии, по оценке наблюдателей, принимают участие около 10 тыс. человек.

Объявленный правительством трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе начинается в Армении 19 декабря. В субботу в 13:00 (12:00 мск) ожидается траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса Ераблур, который возглавит премьер-министр Никол Пашинян.

Армянские власти заявляют о почти 3 тыс. погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Есть и множество пропавших без вести, поиски которых ведут, в том числе, российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.