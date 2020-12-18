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Пандемия COVID-19

Госпиталь Минобороны в Астраханской области принял первых пациентов

По словам главы региона Игоря Бабушкина, после пандемии учреждение будет работать как обычная больница

АСТРАХАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Один из двух новых многопрофильных центров, построенных силами Минобороны РФ в Астрахани и городе Нариманов, принял первых пациентов. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на своей странице в Instagram в пятницу.

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"Сегодня один из недавно построенных ковидных центров принял первых пациентов. Астраханцы теперь смогут лечиться от коронавирусной инфекции в госпитале, созданном специально для борьбы с COVID-19", - написал глава региона.

Он отметил, что центр оснащен современным оборудованием, поделен на "зеленую" и "красную" зоны, а также полностью обеспечен препаратами.

Отдельно Бабушкин добавил, что после пандемии коронавируса центры будут работать как обычные больницы.

Официальный запуск новых госпиталей состоялся 2 декабря, но из-за оформления документов и передачи объектов в собственность региона они долго не могли начать работать. Сейчас, по данным регионального Минздрава, центры полностью обеспечены оборудованием и расходными материалами, а также укомплектованы кадрами, в том числе из других регионов. Госпитали, рассчитанные на 100 мест каждый, позволили вернуть в плановое оказание помощи порядка 400 коек.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь ЮрьевичПандемия COVID-19
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