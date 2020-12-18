РФ и ФРГ проведут переговоры по совместному производству российских вакцин от коронавируса

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские и немецкие специалисты в ближайшее время проведут переговоры по вопросам совместного производства российских вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ по итогам телефонного разговора министра здравоохранения России Михаила Мурашко с германским коллегой Йенсом Шпаном.

"Согласно достигнутой договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Мурашко подробно рассказал германскому коллеге об эффективности российских вакцин, а также сообщил о специальной онлайн-платформе, где содержится вся информация о вакцинированных лицах. "В свою очередь, Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин", - отметили в министерстве.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Центром им. Гамалеи Минздрава, другая - центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V", созданной Центром им. Гамалеи, поступили более чем от 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.