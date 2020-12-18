Зимний сезон на "Красной Поляне" начнется в конце следующей недели

СОЧИ, 18 декабря. /ТАСС/. Зимний туристический сезон на курорте "Красная Поляна" стартует, предварительно, в конце следующей недели после выпадения обильных осадков. Об этом в ходе пресс-тура сообщил журналистам генеральный директор НАО "Красная Поляна" Андрей Круковский.

"Старт сезона зависит от погоды. По прогнозу мы ожидаем мощные снегопады уже в эти выходные, к концу следующей недели придет большой средиземноморский циклон, из-за которого выпадает больше метра осадков и можно будет открыть сезон в полном объеме", - сообщил Круковский.

Ранее на соседнем курорте "Роза Хутор" сообщали ТАСС, что в связи с теплой погодой в горах Сочи было решено перенести старт курортного сезона, предварительно, на 25 декабря.

НАО "Красная поляна" - горный курорт развлечений, расположенный на отрогах Кавказских гор в 30 минутах от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов, канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк. Для любителей горных лыж и сноуборда работают 30 км трасс, шесть зон для фрирайда, 13 современных подъемников, два сноупарка с различными фигурами.