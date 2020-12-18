Минпросвещения сократило число обязательных документов в работе учителя

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения России и Рособрнадзор сократили до четырех число документов, ведение которых входит в обязанности учителя. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство просвещения РФ направляет во все регионы перечень отчетной документации, ограничивающий избыточную бюрократическую нагрузку на педагогов. <…> Перечень ограничивает количество обязательной документации для школы четырьмя ключевыми документами: основной образовательной программой для каждого из уровней общего образования, журналом учета успеваемости, журналом группы продленного дня и материалами личного дела обучающихся", - говорится в сообщении.

Документ подготовлен совместно с Рособрнадзором, добавили в пресс-службе. Подчеркивается, что ведение отчетности, которая не указана в перечне, не входит в обязанности учителя или классного руководителя. "Такие работы выполняются только с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты", - добавили в министерстве.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, снижение отчетной нагрузки позволит высвободить время для саморазвития педагога.

"Это очень важный документ, который поможет решить одну из главных проблем современной российской школы. Он позволит освободить время для творческой работы учителя с детьми, развития его педагогического мастерства, совершенствования методов обучения и воспитания. Благодаря таким шагам мы сможем создать условия для формирования новой, комфортной, современной образовательной среды", - привели в пресс-службе слова Кравцова.