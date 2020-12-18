Власти Петербурга связали рост заболеваемости ковидом с предновогодней активностью горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Число госпитализируемых с коронавирусом жителей Петербурга растет в последние две недели, это может быть связано с предновогодней активизацией горожан. Об этом заявили в пятницу в межведомственном городском координационном совете по борьбе с инфекцией.

"В течение 50-й и 51-й календарных недель 2020 года отмечается рост распространения новой коронавирусной инфекции, что выражается в увеличении количества госпитализаций пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также общего количества активных больных в городе. Рост заболеваемости может быть обусловлен продолжением действия последствий нескольких культурно-массовых мероприятий, прошедших в конце ноября. Также росту распространения инфекции может способствовать возросшая предновогодняя активность горожан, посещение ими торговых центров", - говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщал, что за последнюю неделю в Петербурге госпитализировали более 6 тыс. заразившихся - максимум с начала пандемии.

Вместе с тем, по данным совета, в Санкт-Петербурге растет и число выздоравливающих: за минувшие сутки в городе выписали 3 050 человек, что на 28% больше, чем неделю назад.

По последним данным, в Петербурге выявили 193 300 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 111 781 человек, умерли 6 692. За последние сутки в городе выявили 3 757 случаев заражения.