В Петербурге суд назначил аресты четырем болельщикам после футбольного матча

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил четырем фанатам аресты и запрет на посещение матчей после игры Тинькофф - Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" на "Газпром-Арене". Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материалы дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований") в отношении девяти лиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в отношении троих болельщиков "Спартака" дело было прекращено, одному болельщику данной команды назначили двое суток ареста с запретом посещать матчи на год.

В отношении двоих фанатов "Зенита" дело было прекращено, еще двоим назначено по семь суток ареста с запретом посещать матчи на год, еще одному - 10 суток ареста с запретом на посещение матчей на два года.

Во время игры 16 декабря на трибунах стадиона произошла стычка фанатов. В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщали, что было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Всего после игры в полицию доставили 19 человек, в том числе 14 со стадиона и пять с прилегающей территории. Еще троих фанатов задержали за акцию в центре Петербурга за день до игры.