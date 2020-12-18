Опрос: меньше половины жителей США согласны с обязательной вакцинацией от коронавируса

ТАСС, 18 декабря. Американские медики провели серию опросов с 14 по 27 сентября среди жителей США, указавших на то, что меньше половины из них допускает обязательную вакцинацию детей от COVID-19 и около 40% из них согласны с обязательным характером этой прививки для взрослых. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале JAMA Network Open .

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"Планы по проведению обязательной вакцинации от коронавируса в последнее время привлекают все больше внимания из-за опасений в том, что добровольно поставленных прививок не хватит для того, чтобы остановить распространение COVID-19. Проведенный нами опрос показал, что 40,9% американцев соглашаются с этой идеей, тогда как 44,9% считают ее недопустимой", - пишут исследователи.

Сразу несколько вакцин от коронавируса SARS-CoV-2, в том числе российская вакцина "Спутник V", уже прошли все фазы клинических испытаний и готовы к широкомасштабному применению для защиты населения Земли. Для полной ликвидации пандемии, как ожидают ученые, необходимо, чтобы около 70-80% потенциальных носителей COVID-19 были неуязвимы для действия вируса.

Еще летом демографы обнаружили, что во многих странах мира, в том числе в США, России и большинстве государств Европы, число людей, готовых добровольно получить подобную прививку, было значительно ниже этого уровня. Подобные наблюдения заставили ученых и чиновников задуматься о возможности введения обязательной вакцинации на уровне отраслей экономики или всей страны в целом.

Проблема всеобщей вакцинации

Американские специалисты по медицинской статистике под руководством Эмили Ларджент, доцента университета штата Пенсильвания в Филадельфии, провели первый опрос, в рамках которого они изучили, как американская публика относится к подобным инициативам, направленным как на конкретные группы риска, так и на все население страны в целом.

В общей сложности ученые опросили около 2,7 тыс. жителей Соединенных Штатов, принадлежавших к самым разным экономическим и социальным категориям и проживавших как в крупных городах, так и в сельской местности. Ларджент и ее коллеги попросили респондентов ответить на три простых вопроса: готовы ли они добровольно получить прививку от COVID-19 и согласны ли они с обязательной вакцинацией детей и всего взрослого населения США.

Этот опрос показал, что свыше 60% жителей Соединенных Штатов готовы добровольно получить прививку, однако идеи по проведению обязательной вакцинации не получили среди них столь же сильной поддержки. В частности, лишь 49% респондентов были согласны на обязательные прививки для детей, и около 40,9% из них считали допустимым реализацию подобных мер для всего взрослого населения США.

Чуть больше участников опроса, около 47%, соглашалось с этой идеей, если она продвигалась и реализовалась не правительством, а руководством их компаний. Как предполагают ученые, это связано с недоверием к власти, которое традиционно проявляют респонденты-республиканцы, 23% которых были согласны на проведение обязательной государственной вакцинации, и 31% - на обязательные "частные" прививки. При этом свыше 60% демократов были согласны и на тот, и на другой вариант вакцинации.

Все это, как считают медики, говорит о том, что реализация планов по обязательной вакцинации на уровне всей страны в целом может привести к появлению еще больших политических трений и столкновений между сторонниками двух партий. По этой причине ученые предлагают продвигать подобные меры через работодателей или вводить их только в тех случаях, когда добровольное вакцинирование действительно не приведет к остановке эпидемии.