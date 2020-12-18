Чубайс предложил вынести на Бюро РСПП вопрос об увековечивании памяти репрессированных

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Член Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолий Чубайс предложил обсудить на заседании Бюро вопрос о размещении на здании РСПП табличек с именами репрессированных.

Ранее СМИ сообщали, что РСПП против установки таких табличек и подал в суд на "Эхо Москвы" за эфир, где обсуждался этот вопрос.

"Из публикаций в СМИ мне стало известно о конфликтной ситуации вокруг установки памятных табличек в память о репрессированных, ранее проживавших в здании РСПП по адресу Котельническая набережная, 17. Учитывая, что данный спор уже перерос из частной переписки в публичный конфликт, затрагивающий репутацию РСПП, и каждого из нас, считаю, что позицию Союза по данному вопросу необходимо обсудить и определить на ближайшем заседании Бюро Правления РСПП", - написал Чубайс в письме на имя президента РСПП Александра Шохина. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Чубайс отметил, что считает "принципиально важным и правильным вопросы такого уровня накала и резонанса" в обязательном порядке рассматривать на Бюро правления "до обращения в судебные инстанции от имени Союза". "Пока обсуждение данного вопроса не произошло, я не могу занять позицию в поддержку обращения РСПП в суд", - написал он.