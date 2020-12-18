В Татарстане появилась интерактивная карта местоположения автомобилей скорой помощи

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Интерактивная карта, информирующая о местоположении автомобилей скорой медицинской помощи в режиме реального времени, начала работу в Татарстане, она доступна всем городам и муниципальным районам республики. Об этом сообщается в пятницу на сайте министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"Карта запущена по поручению президента республики Рустама Минниханова. Проект реализован Минцифрой Татарстана совместно с Центром информационных технологий Республики Татарстан, Минздравом республики и компанией ICL-КПО ВС. С помощью информационного ресурса татарстанцы могут видеть, где находятся машины скорой помощи. Интерактивная карта работает для всех городов и районов республики", - говорится в сообщении.

Ресурс разработали за одну неделю с использованием данных региональной системы АСУ "Скорая помощь", реализованной по национальному проекту "Здравоохранение". Сейчас к карте подключены 364 бригады скорой медицинской помощи. Одновременно на дежурстве находятся около 250 бригад.

В начале 2021 года систему планируют модернизировать с тем, чтобы жители Татарстана могли отслеживать приезд скорой помощи, отправленной конкретно по их заявке. К примеру, после того, как больной вызовет скорую помощь, ему придет уведомление по SMS с кодом, который нужно ввести на ресурсе. Интерактивная карта покажет ему передвижение автомобиля. Также уведомлять жителей о выезде телефонным звонком будет голосовой помощник "Лилия". Она сообщит о приблизительном времени прибытия бригады и подскажет, какие документы нужно подготовить к приезду врачей.

"В Татарстане также запущена единая телефонная сеть, которая связала все поликлиники республики. Операторы служб 103 уже могут переключать звонки экстренного характера, поступающие от жителей, в конкретные медицинские учреждения и станции скорой помощи. В ближайшее время операторы контакт-центра 122 также смогут перенаправлять экстренные звонки по вопросам COVID-19 в поликлиники", - говорится в сообщении.