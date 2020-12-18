Петербург занимает пятое место по турам, приобретенным по программе кешбэка до 5 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Россияне в рамках второго этапа программы туристического кешбэка приобрели туры в Санкт-Петербург на сумму около 200 млн рублей. Такие предварительные оценки привел ТАСС в пятницу председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, отметив, что это пятый результат в стране.

Программа, в рамках которой государство возвращало туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в этом году для увеличения доступности отдыха для россиян и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса. Продажа туров шла в два этапа. Первый этап программы продолжался с 21 по 28 августа. Второй этап длился с 15 октября по 5 декабря, в его рамках продавались путешествия, которые должны состояться до 10 января 2021 года. Кешбэк составил 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.

"По результатам подведения итогов второго этапа программы кешбэка по общей стоимости бронирований город находится на пятом месте. По предварительным оценкам, число бронирований составило оценочно около 8 тыс. для 14 тыс. человек на общую сумму около 200 млн рублей", - сказал собеседник агентства. При этом, по приведенным им предварительным данным, средняя продолжительность пребывания в рамках забронированных туров составляет чуть более четырех дней, а средний чек стоимости тура - 23,7 тыс. рублей.

После объявления в начале декабря о вводе дополнительных противоэпидемических ограничений в городе - с временным закрытием музеев, театров и ресторанов в период новогодних каникул - в Российском союзе туриндустрии сообщали о том, что туристы начали массово аннулировать поездки в Петербург.

"Санкт-Петербург обратился в Ростуризм с просьбой продлить программу кешбэка. Сейчас на рассмотрении находится проект поправок в соответствующее постановление правительства, которое предусматривает механизм переноса туров с кешбэком", - отметил Корнеев.

По данным Ростуризма, россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей. Отмечалось, что потенциал программы удалось раскрыть не до конца, поскольку сдерживающими людей факторами оказалась сложная эпидемиологическая ситуация, отмечали в ведомстве. В рамках первого этапа программы туристы могли получить возврат средств за поездку, совершенную до конца года, в размере от 5 до 15 тыс. рублей.