Канада ослабит рестрикции из-за пандемии после вакцинации большого числа граждан

ОТТАВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ослабление рестрикций в канадских регионах, введенных на фоне пандемии, начнется только после того, как будет вакцинировано большое количество канадцев. Об этом в пятницу заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы начали вакцинацию в декабре, раньше, чем это было запланировано, - сказал он. - Когда мы вакцинируем достаточное число канадцев, мы сможем начать ослаблять рестрикции". Трюдо добавил, что это не произойдет в ближайшее время, так как "на вакцинацию уйдут месяцы". При этом глава правительства выразил надежду, что до конца января прививку получат уже не менее 3 млн человек.

Премьер-министр также призвал сограждан продолжать неукоснительно соблюдать необходимые меры предосторожности, такие как ношение масок, регулярное мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

13 декабря в Канаду прибыл первый самолет с вакциной от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а с 14 декабря уже началась вакцинация. Во вторник Трюдо сообщил, что до конца декабря Канада получит 168 тыс. доз вакцины американской компании Moderna после того, как канадский Минздрав одобрит ее применение. В начале года в Канаду будут поставлены уже несколько миллионов доз этих вакцин. Также Трюдо выразил уверенность, что с появлением вакцин пандемию удастся победить уже в 2021 году.

Оттава заключила контракты на поставку вакцины от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.