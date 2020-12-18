Эксперты: число принятых на работу сотрудников в РФ в ноябре превысило число уволенных

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Численность принятых на работу сотрудников в ноябре превысила в России количество уволенных. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ВНИИ труда.

По словам гендиректора института Дмитрия Платыгина, снижение уровня безработицы в ноябре связано как с сезонным фактором, так и с результатами мер государственной поддержки.

"В ноябре численность принятых работников превышала число уволенных, а некоторые пришедшие на биржу труда граждане находили работу еще даже до того, как были зарегистрированы в качестве безработных. Такие тенденции - следствие целого комплекса факторов: действие программ поддержки предприятий, завершение обучения по программам для безработных граждан. Как вы знаете, многие из тех, кто пришел на рынок труда в связи с пандемией, не имели квалификации, часть из них уже смогли найти работу с учетом полученных навыков", - сказал Платыгин, слова которого приводит пресс-служба института.

Отмечается, что, как и прогнозировалось в начале локдауна Минтрудом России, в третьем квартале рынок труда прошел пик по численности безработных граждан, и в четвертом квартале началась стабилизация ситуации. В ноябре количество принятых по трудовым договорам на работу граждан на 270 тыс. превышало число уволенных, пояснили ТАСС в Минтруде.

По словам Платыгина, традиционно быстрее восстановление рынка труда идет в крупных городах. "Некоторые отрасли, в том числе строительство, стали вновь ощущать дефицит кадров", - отметил он.

При этом гендиректор ВНИИ труда подчеркнул, что "ноябрьское оживление на рынке труда связано еще и с тем, что декабрь традиционно "тихий" месяц для найма, многие работодатели стремились закрыть вакансии до наступления предновогодних дней".