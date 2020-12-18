Канцлер Австрии объявил о третьем жестком локдауне с 26 декабря

ВЕНА, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Австрии вводят с 26 декабря 2020 года по 24 января 2021 года третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни. Об этом сообщил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.

Как пояснил Курц, показатели заболеваемости снизились в результате второго жесткого карантина с ноября по декабрь, но в целом цифры продолжают оставаться высокими. "С 26 декабря меры снова будут ужесточены, чтобы дополнительно снизить показатели [заболеваемости]", - сказал Курц на пресс-конференции в Вене.

В результате новых мер снова будут закрыты магазины и предприятия сферы услуг. Будет введено ограничение на выход населения из дома в течение всего дня за исключением похода на работу, за продуктами, на помощь людям, прогулку.

Первый жесткий карантин действовал в Австрии с марта по апрель этого года. С 3 ноября был введен мягкий карантин, который был ужесточен с 17 ноября. С 7 декабря власти частично отменили второй жесткий карантин. В стране открылись школы для младших классов, магазины, музеи, салоны красоты и массажа. Обычный карантин был продлен до 7 января. Ограничение выхода на улицу действует с 20:00 по 06:00. Закрыты бары и рестораны.

Согласно объявлению правительства, праздновать Рождество 24 и 25 декабря можно будет в коллективе не более чем из 10 человек, а отмечать Новый год 31 декабря - в присутствии только двух семей. Регионы страны получили право вводить масочный режим на улицах со скоплением людей. 17 декабря в Австрии было зарегистрировано рекордное за сутки число смертей среди зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 - 218 человек. До этого суточный показатель смертности варьировался в пределах 100 человек. В общей сложности количество смертей пацентов с COVID-19 составило 5 127 человек.